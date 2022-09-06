Число погибших при восхождении на вулкан на Камчатке увеличилось до девяти

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Количество погибших при восхождении на вулкан Ключевская cопка на Камчатке возросло до девяти человек. Подробности происшествия и причины гибели туристов расследуются, передает Следственный комитет России.

Сообщается, что продолжается расследование уголовного дела по факту смерти девяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская cопка в Усть-Камчатском районе Камчатского края.

"3 сентября 2022 года при восхождении на вулкан Ключевская cопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края группы туристов, прибывших из семи регионов России, в составе 10 человек и двух гидов Новосибирской туристической компании, на высоте около 4 150 метров, не менее пяти альпинистов погибли. В последующие дни поступило сообщение о наступлении смерти еще четырех человек", – говорится в заявлении СК России.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае, спасателям удалось добраться до туристов, оставшихся в лагере.

"Первая группа спасателей добралась до отметки 3300 к домику вулканологов и осмотрела пострадавших. По предварительной информации, у гида, который спустился с (отметки – ред.) 4158, обморожение ног и рук, остальные в порядке", – сообщили в ведомстве.

Накануне 9 из 12 туристов начали восхождение на вулкан Ключевская сопка с высоты 3300 метров, а остальные остались в лагере. В субботу туристы обратились за помощью после того, как пять человек погибли при падении с высоты 4150 метров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986362-chislo-pogibshih-pri-voshozhdenii-na-vulkan-na-kamchatke-uvelichilos-do-devyati/