Автомобиль сгорел на дороге в Алматы (видео)

Машина сгорела в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/krisp_almaty

Сегодня, 2 сентября, в Медеуском районе города Алматы загорелся автомобиль Sprinter. Владелец машины рассказал, что не успел достать огнетушитель, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента по ЧС.

Представители ведомства сообщили, что 2 сентября в 16:54 пожарные выехали на вызов о возгорании, которое произошло в Медеуском районе Алматы на пересечении проспекта Аль-Фараби и проспекта Сейфуллина.

"По прибытии в 17:04 обнаружено горение автомашины Sprinter на площади 8 квадратных метров", – отметили в ДЧС.

Распространение огня было остановлено в 17:10, а уже в 17:11 он был полностью потушен. Жертв и пострадавших нет.

Владелец авто рассказал, что капот задымился и машина воспламенилась. По его словам, время достать огнетушитель ушло, а после невозможно было подойти. При этом отмечается, что в службу "101" звонили уже очевидцы.

В салоне автомобиля был установлен ГБО – газобаллонное оборудование автомобиля. Это дополнительное оборудование, позволяющее хранить и подавать в двигатель внутреннего сгорания газообразное топливо.

"Огонь в автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. Многие автомобилисты, при монтаже ГБО на свой автомобиль, не учитывают, что техническое обслуживание ГБО является обязательным мероприятием и должно проводиться регулярно. Ведь использование ГБО любого поколения неизбежно связано с повышенным риском", – отметил оперативный дежурный службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Антон Кияткин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985994-avtomobil-sgorel-na-doroge-v-almaty-video/