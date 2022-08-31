Еще один рейс из Актобе задержали из-за столкновения птицы с самолетом

Фото: Telegram-канал авиакомпании Air Astana

Еще один инцидент с самолетом группы компаний Air Astana произошел сегодня в Актобе – на этот раз птица попала в датчик индикации температуры окружающей среды на самолете Аirbus A321, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании.

Сообщается, что инцидент произошел на рейсе КС 863 "Алматы – Актобе": во время захода на посадку произошло попадание птицы в датчик индикации температуры окружающей среды на самолете Аirbus A321.

"Это уже сотый случай столкновения с пернатыми с начала этого года в группе компаний Air Astana, что обоснованно вызывает опасения авиакомпании.

Благодаря находящемуся в Актобе инженеру, направленному сегодня на осмотр другого воздушного судна A320, столкнувшегося также с птицей, задержка обратного рейса КС 864 "Актобе – Алматы" не превысила одного часа", – сообщили в авиакомпании.

Напомним, сегодня также птица попала в створку шасси самолета FlyArystan, прилетевшего из Антальи в Актобе. Из-за этого были задержаны два рейса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985545-esche-odin-reys-iz-aktobe-zaderzhali-iz-za-popadaniya-ptitsy-v-datchik-samoleta/