Чрезвычайная пожарная опасность: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

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Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана из-за погодных условий. В некоторых областях все еще сохраняется чрезвычайная пожароопасность, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

29 августа днем на западе, юге Актюбинской области сохраняется сильная жара 36 градусов.

Завтра днем в Атырауской области ожидается сильная жара до 38 градусов. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В понедельник на большей части Кызылординской области будет наблюдаться чрезвычайная пожарная опасность.

Аналогичный прогноза дали и на 29 августа в Абайской области.

Другая картина будет 29 августа ночью на востоке Восточно-Казахстанской области - там на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Завтра ночью и утром на юге Костанайской области ожидается гроза, на севере области туман. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

29 августа днем в Западно-Казахстанской области будет сильная жара 38 градусов. На юге области сохраняется, на севере, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985288-chrezvychaynaya-pozharnaya-opasnost-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/