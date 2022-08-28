Бутики загорелись в районе "оптовки" в Алматы (видео)

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Торговые бутики и столовую тушили пожарные сегодня днем в Алмалинском районе южной столицы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

28 августа в 15:42 пожарные расчеты направлены на сообщение о пожаре на проспекте Райымбека в районе оптового рынка. Как оказалось, горели торговые бутики и столовая.

Подчеркивается, что создалась угроза распространения огня на двухэтажный оптовый магазин "Сабыржан".

"На месте создано два участка тушения пожара, введены пожарные стволы обеспечена бесперебойная подача воды. Принятыми мерами не допущен переход огня на оптомаркет "Сабыржан", - сообщили в ДЧС.

Пожар был ликвидирован полностью в 16:31. Причина пожара устанавливается. Выезжали на место событий 17 единиц техники и 50 человек личного состава.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985283-butiki-zagorelis-v-rayone-optovki-v-almaty-video/