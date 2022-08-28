Сухостой загорелся в промышленной зоне в Алматинской области (фото)

Фото с места событий: Zakon.kz

В районе Первомайских прудов Илийского района произошло возгорание сухостоя. Пожар удалось локализовать - на месте работают сотрудники противопожарной службы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

Как сообщили в ведомстве, в 13:33 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о возгорании сухостоя в промзоне близ Первомайских прудов.

На место событий были направлены силы и средства по 2 рангу вызова.

Фото с места событий: Zakon.kz

В борьбе с огнем принимают участие сотрудники пожарной части №9 Боралдая, пять сотрудников и две единицы техники пожарной части №8 села Отеген батыр, шесть сотрудников и две единицы техники специализированной пожарной части №3, а также пожарной части №19 Алматы - восемь сотрудников две единицы техники.

Фото с места событий: Zakon.kz

В 15:28 пожар удалось локализовать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985278-suhostoy-zagorelsya-v-promyshlennoy-zone-v-almatinskoy-oblasti-foto/