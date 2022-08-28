Пожар произошел на рынке в Алматы (фото, видео)
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Минувшей ночью произошел пожар на рынке "Саудакент" на проспекте Райымбека. Очевидцы в социальных сетях распространили кадры с места происшествия.
Несколько роликов были опубликованы в Telegram-канале Kris_р_almaty. На опубликованных кадрах видно, как распространяется огнь. Также автор показал работу пожарных.
В пресс-службе департамента по ЧС Алматы сообщили, что пожар произошел ночью 28 августа.
Примерно в 2 часа ночи силы и средства ДЧС города были направлены по повышенному рангу вызова в Жетысуский район на рынок "Саудакент".
Как оказалось, произошло возгорание одноэтажного кафе на территории данного рынка. Кафе горело открытым пламенем, кроме того, создалась угроза распространения огня на примыкающие строения.
Первые пожарные расчеты прибыли через 6 минут. Справиться с возгоранием полностью удалось в 2:44.
Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет, отметили в ДЧС.
На место событий выезжали 16 единиц техники и 47 человек личного состава ведомства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985263-pozhar-proizoshel-na-rynke-v-almaty-foto-video/