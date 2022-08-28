Пожар произошел на рынке в Алматы (фото, видео)

Кадр из видео с места событий: t.me/kris_p_almaty_official

Минувшей ночью произошел пожар на рынке "Саудакент" на проспекте Райымбека. Очевидцы в социальных сетях распространили кадры с места происшествия.

Несколько роликов были опубликованы в Telegram-канале Kris_р_almaty. На опубликованных кадрах видно, как распространяется огнь. Также автор показал работу пожарных.

В пресс-службе департамента по ЧС Алматы сообщили, что пожар произошел ночью 28 августа.

Примерно в 2 часа ночи силы и средства ДЧС города были направлены по повышенному рангу вызова в Жетысуский район на рынок "Саудакент".

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Как оказалось, произошло возгорание одноэтажного кафе на территории данного рынка. Кафе горело открытым пламенем, кроме того, создалась угроза распространения огня на примыкающие строения.

Первые пожарные расчеты прибыли через 6 минут. Справиться с возгоранием полностью удалось в 2:44.

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет, отметили в ДЧС.

На место событий выезжали 16 единиц техники и 47 человек личного состава ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985263-pozhar-proizoshel-na-rynke-v-almaty-foto-video/