Мужчина заявил о нападении тюленя в Актау

Пострадавший. Фото: Lada.kz

Мужчина заявил, что на него напал тюлень в Актау. По его словам, инцидент произошел 19 августа недалеко от берега. Нурлан Наурызбеков считает, что если бы не подоспевшие на помощь друзья, то он бы погиб, передает Lada.kz.

25-летний Нурлан Наурызбеков рассказывает, что он с друзьями купался в Каспийском море рядом с берегом. Мужчины вдалеке увидели большого тюленя, который внезапно на него напал.

По словам пострадавшего, млекопитающее было длиной около метра. Тюлень укусил его за руку, расцарапал спину и плечо.

"Мы с друзьями сначала увидели тюленя, но он очень далеко плавал. Потом мы где-то полчаса купались. Все вышли из воды, а я остался один. Сзади неожиданно меня атаковал тюлень. Все думают, что они - милые создания. Но это не так, они тоже хищники и в море ищут жертву. Если бы не было друзей, то он меня бы полностью сожрал", - говорит Нурлан.

Напомним, ранее также стало известно, что тюлень покусал двоих детей в Актау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1984249-muzhchina-zayavil-o-napadenii-tyulenya-v-aktau/