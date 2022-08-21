Тюлень покусал двоих детей в Актау

Фото: lada.kz

Жительница Актау заявила, что ее 12-летнюю дочь и еще одну девочку покусал тюлень. Инцидент произошел возле берега в 14-м микрорайоне, об этом сообщает региональное издание "Лада".

По словам женщины, ее дочь и еще одна девочка сами купались недалеко от берега, в какой-то момент на них неожиданно напал тюлень. Одной из девочек он укусил руку, второй – спину и плечо.

"Мы вообще не знали даже, что он там плавает. Он подплыл и напал на нас", – заявили сами девочки.

По словам мамы пострадавшей, взрослые, которые стали свидетелями ЧП, никак не отреагировали. Дочь позвонила ей и рассказала о случившемся. Женщина тут же приехала и отвезла обеих в приемный покой областной больницы, обработав тем временем раны перекисью водорода.

Женщина говорит, что девочкам будут делать прививки.

"Видимо, когда девочки барахтались в воде, тюлень отреагировал и почувствовал это как агрессию. Тюлени-то сами не нападают. В детстве мы также плавали в полуметре от них, и все обходилось благополучно. Вода сейчас теплая, и они приплывают ближе к берегу", – говорит она.

Женщина обратилась к ДЧС Мангистауской области с просьбой организовать дежурство спасателей на набережной 14 микрорайона, так как подобные случаи нападения тюленей происходят не впервые. При этом горожан она призвала не проявлять агрессию к этим животным, а быть бдительнее и осторожнее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1984109-tyulen-pokusal-dvoih-detey-v-aktau/