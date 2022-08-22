В грузинском Боржоми третий день горит лес (видео)

В грузинском Боржоми горит лес. Кадр из видео: Telegram/Sputnik Грузия

В Боржомском ущелье в Грузии уже третий день горит лес. К тушению привлекли сотни пожарных и спасателей, три вертолета, а также Силы обороны страны, передает Sputnik Грузия.

Распоряжение о привлечении к тушению Сил обороны подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Силы обороны Грузии уже задействованы в работах по тушению пожара в муниципалитете Боржоми. На данном этапе на территории находятся: специальная гусеничная пожарная техника МТЛБ, автоцистерны и пожарные машины повышенной проходимости Командования тыла сухопутных войск", - говорится в сообщении.

Помимо этого, привлечены 250 пожарных, три вертолета, десятки пожарно-спасательных и других видов машин. Ситуация контролируется с помощью дронов.

Пожар возник в лесу в селе Квабисхеви.

Местные жители утверждают в социальных сетях, что огонь почти доходит до населенных пунктов.

Боржоми - город-курорт на юго-западе Грузии, знаменит одноименной минеральной водой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1984231-v-gruzinskom-borzhomi-tretiy-den-gorit-les-video/