Пожар произошел на птицефабрике на западе Казахстана (видео)

Кадр из видео. Источник: instagram.com/batysqaz_tjd

В Западно-Казахстанской области пожар произошел на птицефабрике. Один цех выгорел практически полностью. Об этом сообщается на официальной странице департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО в Instagram.

Сообщается, что накануне в первой половине дня в пожарную часть поступило сообщение, что в поселке Щапово Байтерекского района горит цех на птицефабрике.

"На месте работали 18 человек личного состава, четыре единицы техники. В 14:13 пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС ЗКО.

В настоящее время причина, ущерб и виновные лица устанавливаются, отметили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1984129-pozhar-proizoshel-na-ptitsefabrike-na-zapade-kazahstana-video/