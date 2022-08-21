Алабай набросился на людей в Павлодаре: полицейский выстрелил в него несколько раз (видео)

Кадр из видео. Источник: polisia.kz

В Павлодаре алабай набросился на нескольких человек. Полицейский выстрелами обезвредил нападавшую на прохожих собаку, об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

"21 августа в 06:31 на "102" поступил вызов о том, что по улице Бекхожина за одним из торговых домов неизвестная собака покусала мужчину и кидается на прохожих”, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Полицейские незамедлительно выехали на место.

"По прибытии полицейские увидели собаку породы Алабай, без намордника, которая кидалась на прохожих, вела себя агрессивно. Также к полицейским обратился мужчина, сообщив, что данная собака напала на женщину, а затем на него и покусала", - говорится в сообщении.

Полицейский Ерсин Шахманов, оценив ситуацию, применил табельное оружие ПМ-9 мм, выстрелив два раза в животное.

Как отметили стражи порядка, собака осталась жива, передана сотрудникам ветеринарной службы.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению владельца собаки для привлечения к ответственности.

33-летний мужчина – сотрудник Департамента полиции – доставлен в больницу с диагнозом “укушенная рана правого предплечья”.

Как рассказал сам потерпевший, он вышел на работу. Когда проходил, увидел как неизвестная собака накинулась на женщину. Не раздумывая, он подбежал и прикрыл женщину. Собака накинулась на него. Очевидцы вызвали полицию.

Сейчас по факту применения табельного оружия сотрудником полиции проводится проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1984126-alabay-nabrosilsya-na-lyudey-v-pavlodare-politseyskiy-vystrelil-v-nego-neskolko-raz-video/