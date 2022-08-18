14-летнюю девочку спасли пожарные из горящего дома в Алматы (видео)

Кадр из видео с места происшествия: пресс-служба ДЧС Алматы

Сегодня около 8 утра в Жетысуском районе города Алматы загорелся частный дом. На первом этаже спасатели обнаружили девочку-подростка, которая оказалась закрыта в помещении, наполнявшемся дымом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДЧС.

Как сообщили представители ведомства, 18 августа в 07:59 на пульт ДЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме в Жетысуском районе города. Пожарные расчеты были направлены по повышенному рангу.

Отмечается, что открытым пламенем горела кровля времянки с мансардным помещением, пристроенной к частному жилому дому на общей площади 80 квадратных метров.

"Пламя могло охватить все жилое строение в считанные минуты", – подчеркнули представители ведомства.

По словам очевидцев, в доме никого не было, однако в ходе разведки и тушения пожара пожарные обнаружили девочку 2008 года рождения, запертую на первом этаже.

"Единственный выход – окно – был закрыт металлической решеткой, токсичный дым все быстрее заполнял помещение. От шока она не могла вымолвить и слова", – рассказали в пресс-службе ДЧС.

Сообщается, что вскрыв входную дверь пожарные ПЧ-8 и спецотряда вывели подростка в безопасное место и передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. Врачи осмотрели девочку – в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Принятыми оперативными мерами за 19 минут удалось остановить распространение огня, и в 08:36 пожар был полностью потушен.

В тушении пожара было задействовано 9 единиц техники и 36 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1983826-14-letnyuyu-devochku-spasli-pozharnye-iz-goryaschego-doma-v-almaty-video/