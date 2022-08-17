Проезжал мимо и увидел дым: гвардеец предотвратил взрыв в кафе в Алматинской области

Фото: polisia.kz

13 августа в Алматинской области загорелось кафе. На помощь сотрудницам общепита пришел военнослужащий, который в это время проезжал мимо – он предотвратил возможный взрыв газовых баллонов и помог потушить пожар, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По данным полиции, сегодня около 14:00 военнослужащий воинской части 6654 Национальной гвардии Бахыт Ташкенбаев ехал с семьей в город Есик в Алматинской области. По пути он заметил густой дым, исходящий из здания кафе.

Сообщается, что мужчина остановился возле места происшествия и побежал на крики о помощи.

"В тот момент в ресторане были только женщины, которые пытались предотвратить возгорание. Первым делом я забежал на кухню, откуда исходил огонь. В дыму увидел два газовых баллона, которые отсоединил и вынес на улицу. После этого женщины кричали, что пламя переходит на второй этаж. Побежав в зал торжеств, со второго этажа начал выносить мебель и срывать шторы для предотвращения перехода огня на крышу здания", – рассказал Бахыт Ташкенбаев.

Как сообщили стражи порядка, до приезда пожарной машины мужчина самостоятельно боролся с огнем первичными средствами тушения. Он также освобождал эвакуационные проходы от посторонних вещей и эвакуировал граждан.

"По прибытию пожарной команды он продолжал оказывать помощь, проявив мужество и профессионализм", – добавили полицейские.

Отмечается, что об инциденте, произошедшем еще 13 августа, стало известно только сегодня.

"Офицер, ликвидировав очаг возгорания, скромно сел в машину и уехал, а люди через социальные сети пытались найти и поблагодарить военнослужащего, который предотвратил возможный взрыв газовых баллонов", – подчеркнули представители МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1983631-proezzhal-mimo-i-uvidel-dym-gvardeets-predotvratil-vzryv-v-kafe-v-almatinskoy-oblasti/