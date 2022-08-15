Взрыв неизвестного предмета в Акмолинской области: возбуждено уголовное дело

Фото с места событий: Polisia.kz

Накануне в селе Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области произошла трагедия - в результате взрыва погиб мужчина. Кроме того, пострадали его брат и племянник. Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В полиции сообщили, что после поступления сообщения о взрыве на место выехало руководство Отдела полиции и следственно-оперативная группа.

Был проведен осмотр места трагедии. Стражами порядка изъят газовый баллон без механических повреждений.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности”.

В настоящее время в рамках расследования данного уголовного дела полицейскими назначена судебная взрывотехническая экспертиза, которая позволит определить источник и техническую причину взрыва.

Напомним, что накануне в МЧС РК сообщили о взрыве в одном из сел Акмолинской области. По информации спасателей, взрыв прогремел во время сортировки угля в одном из дворов. В результате произошедшего погиб хозяин дома, в больницу с ранениями попали его брат и несовершеннолетний племянник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1983220-vzryv-neizvestnogo-predmeta-v-akmolinskoy-oblasti-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/