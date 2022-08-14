Сортировал уголь: мужчина погиб при взрыве в Акмолинской области (фото)

Фото с места событий: МЧС РК

Один человек погиб, еще двое пострадали после взрыва неизвестного вещества в Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Трагедия произошла сегодня, 14 августа, в селе Тайтобе на территории частного жилого дома. При сортировке привезенного угля произошел взрыв неизвестного предмета без последующего разрушения, сообщили в МЧС.

В результате на месте погиб хозяин дома 1981 года рождения. Еще два человека пострадали - племянник (2018 года рождения) и брат (1977 года рождения) погибшего. С колото-резанными ранениями их госпитализировали в столичную больницу.

Фото с места событий: МЧС РК

Сотрудниками полиции проводятся следственные оперативные мероприятия.

На место трагедии выезжали 2 сотрудника ДЧС и 1 единица техники, СОГ 10 сотрудников и 3 единицы техники.

"Нужно отметить, что ранее в СМИ была опубликована информация о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси, это была предварительная информация, которая позже не подтвердилась", - подчеркнули в МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1983096-sortiroval-ugol-muzhchina-pogib-pri-vzryve-v-akmolinskoy-oblasti-foto/