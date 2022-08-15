Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване выросло до пяти

Спасатели расчищают завалы на месте происшествия. Фото: KAREN MINASYAN/AFP via Getty Images

Количество погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване выросло до пяти человек, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МЧС Армении Айка Костаняна.

"Только что из-под завалов спасатели достали тело пятого погибшего. Личности двух из них не установлены", – сообщил Костанян в Facebook.

Как пишет Sputnik Армения со ссылкой на МЧС Армении, 22 человека числятся без вести пропавшими. Различные травмы в результате происшествия получил 61 человек.

Пресс-секретарь мэрии Еревана Левон Сардарян сообщил, что поисково-спасательные работы в ТЦ "Сурмалу", где прогремел взрыв, продвигаются медленно, так как завалы расчищаются без применения тяжелой техники, передает агентство.

Он отметил, что работа ведется вручную, поскольку оставшиеся под завалами люди могут пострадать при использовании техники. Кроме того, периодически спасатели объявляют "минуту тишины", чтобы услышать зов о помощи.

В воскресенье, 14 августа, в торговом центре "Сурмалу" в армянской столице прогремел взрыв, а после случился пожар. По одной из версий, обрушение произошло в здании, где размещался магазин пиротехнической продукции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1983120-chislo-pogibshih-pri-vzryve-v-tts-v-erevane-vyroslo-do-pyati/