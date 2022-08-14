Устроившего пожар мужчину спасли из горящей квартиры в ВКО (фото)

Фото с места событий: ДЧС ВКО

Пожар в жилом доме в ВКО произошел из-за непотушенной сигареты. Пожарным пришлось эвакуировать жильцов, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

По данным спасателей, пожар начался в квартире, расположенной на четвертом этаже. На момент прибытия первых подразделений внутри жилого помещения горели деревянные конструкции мебели и матрас.

10 жильцов этого дома сумели эвакуироваться из здания самостоятельно.

Пожарные из зоны задымления вывели троих. Из квартиры, где был очаг пожара сотрудники службы пожаротушения ДЧС ВКО спасли мужчину 1966 года рождения.

Его осмотрели врачи Центра медицины катастроф, факт отравления продуктами горения не подтвердился.

По информации ДЧС ВКО, этот мужчина и устроил пожар, едва не уснув с сигаретой, которую забыл потушить.

Пожар был ликвидирован.

Сотрудники противопожарной службы напомнили гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности:

ни в коем случае не допускать курения в постели;

быть осторожными с огнем;

по возможности, иметь в доме или квартире огнетушитель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1983073-ustroivshego-pozhar-muzhchinu-spasli-iz-goryaschey-kvartiry-v-vko-foto/