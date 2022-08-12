"Автомойка бесплатная": столб воды забил из трубы на одной из улиц Павлодара (видео)

Столб воды. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

Столб воды забил в районе Хромзавода в Павлодаре из трубы магистральной сети. В компании при этом отметили, что вода не была горячей, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео опубликовали в одном из павлодарских Instagram-пабликов, а пользователи принялись оставлять шутливые комментарии.

На кадрах видно, как столб воды бьет из трубы в сторону частных домов. При этом напор настолько сильный, что вода вылетает в сторону на несколько метров. В комментариях люди принялись шутить, а некоторые посочувствовали владельцам домов, которые залило.

"Автомойка бесплатная", "Надеюсь, холодная вода", "Уточните адрес. Тоже сгоняю, машину помыть", "Класс, окна с улицы мыть не нужно", "Такой фонтан из кипятка, да на частный огород – вот тебе и борщ готов", "Проверка дома на гидроизоляцию", – пишут пользователи Сети в комментариях под роликом.

В АО "Павлодарэнерго" подтвердили, что порыв произошел на их сетях. При этом отметили, что температура воды не превышала 40-45 градусов.

"После завершения, по итогам гидравлических испытаний, будет подготовлен график устранения повреждений в Северном сетевом районе.

В начале следующей недели на сайте АО "Павлодарэнерго" в разделе "Плановые отключения" будет опубликован график подключений горячего водоснабжения, где указываются причины отключений и сроки подачи ГВС", – сообщили в пресс-службе компании.

Ранее гидравлические испытания проводились по южному сетевому района Павлодара и были выявлены также повреждения, по которым на данный момент ведется ремонт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1982956-avtomoyka-besplatnaya-stolb-vody-zabil-iz-truby-na-odnoy-iz-ulits-pavlodara-video/