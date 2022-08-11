Игра со спичками обернулась смертью двух детей в Акмолинской области

Дом, в котором находились дети. Фото: ДЧС Акмолинской области

Сегодня, 11 августа, в одном из сел Акмолинской области случилась трагедия: двое малолетних детей скончались в результате отравления угарным газом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Действия развивались в поселке Жана-Кийма Жаксынского района.

Началось все с задымления квартиры двухквартирного жилого дома, где в этот момент находилось двое детей – 2019 и 2017 годов рождения.

"Двое детей, оставшись одни, играли со спичками, вследствие чего произошло возгорание мебели. Дым увидел сосед: разбив окно, (он – прим. ред.) вынес детей на свежий воздух и вызвал противопожарную службу, которая прибыла на место происшествия в течение 5 минут.

Немедленно девочек направили в Кийминскую сельскую больницу. В медучреждении дети скончались не приходя в сознание в результате отравления угарным газом", – сообщили в ДЧС.

Отец детей, как выяснилось, в момент трагедии был на работе, а мать – вышла ненадолго из дома в магазин.

Предварительной причиной возгорания в ДЧС назвали детскую шалость.

"Департамент по ЧС Акмолинской области настоятельно просит родителей не оставлять малолетних детей одних. Берегите себя и своих близких", – обратились представители пресс-службы департамента к жителям области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1982804-igra-so-spichkami-dvoe-detey-otravilis-ugarnym-gazom-v-akmolinskoy-oblasti/