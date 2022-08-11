Детская шалость стала причиной пожара в центре реабилитации животных в Экибастузе (фото, видео)
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Центр реабилитации для животных загорелся сегодня в Экибастузе. На место выехали несколько пожарных расчетов, а причиной возгорания стала детская шалость, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.
По информации спасателей, пожар возник на территории реабилитационного центра для животных Экибастуза примерно в полдень.
Загорелось отдельно стоящее одноэтажное здание. Пламя распространилось на кровлю, которая в итоге обрушилась еще до приезда пожарных расчетов.
Общая площадь достигла 120 квадратных метров.
В ДЧС области уточнили, возгорание возникло из-за детской шалости.
Как именно дети устроили пожар, предстоит выяснить. Жертв и пострадавших нет, в том числе из числа животных.
Отмечается, что из здания пожарные вынесли 6 газовых баллонов, во время тушения еще 3 баллона объемом 27 литров взорвались.
Ущерба нет, отметили в ДЧС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1982791-detskaya-shalost-stala-prichinoy-pozhara-v-tsentre-reabilitatsii-zhivotnyh-v-ekibastuze-foto-video/