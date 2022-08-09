Семь человек погибли из-за сильных ливней в Южной Корее (фото, видео)

Автомобили оказались под водой из-за сильных ливней. Кадр из видео: twitter.com/chizikook_

В Южной Корее из-за сильных ливней, обрушившихся на Сеул и другие районы страны, погибли как минимум семь человек, еще шесть пропали без вести, передает The Washington Post.

Сильные дожди обрушились на столицу Южной Кореи и прилегающие регионы. Из-за ливней были затоплены дома, машины и станции метро.

"По меньшей мере семь человек погибли в результате наводнения после сильных ливней, обрушившихся на Южную Корею в понедельник и вторник, в том числе на столицу Сеул <…> Еще шесть человек пропали без вести", – говорится в публикации.

Отмечается, что в некоторых районах Сеула выпали самые сильные осадки с 1904 года. По данным Корейского метеорологического управления, в понедельник, 8 августа, на юго-западе Сеула выпало около 381,5 мм дождя.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель на своей странице в Facebook заявил, что правительство следит за ситуацией совместно с Центральным штабом по борьбе со стихийными бедствиями и обеспечению безопасности.

В результате сильных осадков в некоторых частях Сеула отключилось электричество, и жителям, проживающим в нижних районах, было рекомендовано эвакуироваться.

В июле в крупнейшем городе Пакистана в результате сильных наводнений погибли 15 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1982344-sem-chelovek-pogibli-iz-za-silnyh-livney-v-yuzhnoy-koree-foto-video/