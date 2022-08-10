Сильный смог окутал Атырау. На АНПЗ опровергли информацию о выбросе

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В понедельник, 9 августа, Атырау окутал смог неизвестного происхождения. Экологи взяли пробы воздуха для проверки, сообщает местное издание "Ак Жайык".

"Сегодня, 9 августа 2022 года, в связи с появлением пылевидного тумана в городе Атырау специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии проводят отбор проб атмосферного воздуха", - цитирует издание комментарий Департамента экологии Атырау.

Отмечается, что отбор проб воздуха был проведен в районе Пропарки, Химпоселка, на очистных сооружениях в правой части города.

Горожане выдвинули несколько версий произошедшего. Некоторые предположили, что причиной смога является горение камыша в резервате. Другие же считают, что виноват Атырауский нефтеперерабатывающий завод - якобы там произошел выброс веществ.

"Пожалуйста, позвоните домой и закройте все окна, посоветуйте всей семье оставаться дома. Прямо сейчас на Атырауском НПЗ выделяется облако газа, будем надеяться, что ветер поднимется и разгонит его!" - говорится в одном из опубликованных в Сети постов.

На официальной Facebook-страние АНПЗ уже появился комментарий по этой ситуации.

"Завод работает в штатном режиме, никаких аварийных ситуаций и тем более выбросов в атмосферу не зафиксировано. Кроме того, сегодняшнее направление ветра – северо-восточное, то есть ветер дует от Атырау, что никак не может повлиять на состояние воздуха в городе.

Следовательно, производственный процесс на АНПЗ не может являться причиной смога в Атырау 9 августа 2022 года", - заявили в пресс-службе завода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1982484-silnyy-smog-okutal-atyrau-na-anpz-oprovergli-informatsiyu-o-vybrose/