Происшествия
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Землетрясение произошло в Алматинской области

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Оборудование, фиксирующее подземные толчки
Иллюстративное фото: Furchin / Getty Images: Getty Images

В понедельник, 9 августа, в Алматинской области зарегистрировали землетрясение - эпицентр находился в Жамбылском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Сообщается, что землетрясение было зарегистрировано в 21:36, его эпицентр располагался в 174 километрах на северо-запад от Алматы на территории Жамбылского района.

  • Энергетический класс землетрясения - 10.3.
  • Магнитуда - MPV 4.4.
  • Координаты эпицентра - 44.07° с.ш. 75.12° в.д.
  • Глубина - 20 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) - нет

В ДЧС отметили, что сразу оповестили местные исполнительные органы, полицию, прокуратуру, "Казселезащиту" и другие организации.

"Уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщении о разрушениях и жертвах не поступало", - говорится в сообщении.

Спасатели напомнили казахстанцам о порядке действии при землетрясении:

  • покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
  • если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
  • ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
  • отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
  • не входите в дома - толчки могут повториться;
  • не пользуйтесь лифтами;
  • не зажигайте спички, свечи;
  • не прикасайтесь к проводам;
  • окажите первую помощь пострадавшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1982482-zemletryasenie-proizoshlo-v-almatinskoy-oblasti/

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