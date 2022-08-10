Землетрясение произошло в Алматинской области

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В понедельник, 9 августа, в Алматинской области зарегистрировали землетрясение - эпицентр находился в Жамбылском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Сообщается, что землетрясение было зарегистрировано в 21:36, его эпицентр располагался в 174 километрах на северо-запад от Алматы на территории Жамбылского района.

Энергетический класс землетрясения - 10.3.

Магнитуда - MPV 4.4.

Координаты эпицентра - 44.07° с.ш. 75.12° в.д.

Глубина - 20 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) - нет

В ДЧС отметили, что сразу оповестили местные исполнительные органы, полицию, прокуратуру, "Казселезащиту" и другие организации.

"Уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщении о разрушениях и жертвах не поступало", - говорится в сообщении.

Спасатели напомнили казахстанцам о порядке действии при землетрясении:

покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;

отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

не входите в дома - толчки могут повториться;

не пользуйтесь лифтами;

не зажигайте спички, свечи;

не прикасайтесь к проводам;

окажите первую помощь пострадавшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1982482-zemletryasenie-proizoshlo-v-almatinskoy-oblasti/