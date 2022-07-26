15 человек погибли в результате сильных наводнений в крупнейшем городе Пакистана

Наводнения в Карачи. Кадр из видео: YouTube/CNA

По меньшей мере 15 человек считаются погибшими в результате сильных наводнений в крупнейшем городе Пакистана Карачи. Наводнения стали причиной разрушений инфраструктуры, передает CNN.

Из-за наводнений была приостановлена работа коммунальных служб и закрыты практически все предприятия. А в ночь на воскресенье 24 июля в Карачи выпало более 60 мм осадков, что почти равно месячной норме.

В воскресенье власти Пакистана предупредили жителей более 14 городов о возможных внезапных наводнениях.

С сильными проливными дождями Пакистан борется в течение нескольких месяцев каждое лето. В прошлом месяце от них погибли 300 человек. Ситуация с каждым годом значительно ухудшается из-за изменения климата.

Несколько районов Карачи были частично затоплены. В городе проживает 16 млн человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1980188-15-chelovek-pogibli-v-rezultate-silnyh-navodneniy-v-krupneyshem-gorode-pakistana/