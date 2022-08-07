Нефтебаза загорелась из-за удара молнии на Кубе: есть погибший и пострадавшие

Пожар. Фото: Yamil Lage / Contributor / Getty Images

На базе хранения нефти в порту в провинции Матансас, Куба, в эту пятницу начался пожар, причиной которого стало попадание молнии в купол резервуара с горючим. Сообщается о погибшем и пострадавших.

Как пишет РБК со ссылкой на порталы Diario de Cuba и El Periodico, пожар произошел в одном из резервуаров нефтехранилища, объем которого составляет 25 тыс. кубометров. Впоследствии огонь перекинулся еще на два резервуара.

Огонь, по словам пожарных, угрожает еще двум бакам. На базе уже произошло несколько взрывов, в тушении участвуют вертолеты.

Тушение пожара продолжается с пятницы и до настоящего времени. При этом власти острова не сообщали о разливе нефти в районе места происшествия.

Отмечается, что порт Матансас находится в 40 км от столицы Кубы - Гаваны.

Власти эвакуировали около 800 жителей прилегающих к месту происшествия районов, а других местных жителей попросили закрыть окна в домах.

На данный момент известно об одном погибшем и 121 пострадавшем в результате возгорания. Пятеро из них находятся в критическом состоянии, трое - в тяжелом.

В числе пострадавших также оказался министр энергетики Кубы Арронте Крус. Об этом сообщили в агентстве Рrensa Latina.

Еще 17 человек к этому часу считаются пропавшими без вести. Все они - пожарные, которые находились поблизости, пытаясь предотвратить распространение огня.

Власти острова запросили помощь в тушении пожара у властей соседних дружественных стран. На призыв откликнулась Мексика.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что на помощь отправятся сотрудники нефтегазовой компании Pemex и военнослужащие. Об этом сообщили в газете Milenio.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1982092-neftebaza-zagorelas-iz-za-udara-molnii-na-kube-est-pogibshiy-i-postradavshie-video/