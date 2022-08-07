Пожар в жилом комплексе "Арыстан" в Нур-Султане попал на видео

Место пожара. Фото: instagram.com/nursultan_tjd

Накануне, 6 августа, в столичном жилом комплексе "Арыстан" произошел пожар. Кадры с места событий были опубликованы в Сети. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС города Нур-Султана в Instagram.

Видеоролик, сделанный очевидцами, был опубликован в сообществе Astanovka98 в Telegram.

В столичном департаменте по ЧС сообщили, что им поступило сообщение о пожаре по улице Тулебаева, 6, в ЖК "Арыстан".

В 20:05 на место вызова выехали подразделения ДЧС. Уже через три минуты столичные пожарные были на месте.

В ходе тушения пожара было установлено, что в складском помещении горели строительные материалы и пластиковые изделия на общей площади в 25 квадратных метров.

Силами огнеборцев пожар локализован в 20:21 и ликвидирован уже в 20:32. К счастью, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

В тушении пожара были задействованы 28 человек личного состава и 5 единиц техники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1982090-pozhar-v-zhilom-komplekse-arystan-v-nur-sultane-popal-na-video/