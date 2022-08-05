Дорога на Иссык-Куль вновь оказалась заблокирована из-за селя (видео)

Дорога на Иссык-Куль в Боомском ущелье. Кадр из видео: t.me/seychas_kg

В Боомском ущелье в Кыргызстане по дороге, ведущей на Иссык-Куль, вновь сошел грязевой поток. Водителей попросили воздержаться от поездок по этому участку.

Дорога на Иссык-Куль через Боомское ущелье вновь оказалась размыта селем, сообщает издание 24.kg. По информации Министерства транспорта и дорог Кыргызстана, изначально проезд автотранспорта был заблокирован в обе стороны.

"Сель объемом около 600 кубометров сошел на 136 километре трассы "Бишкек – Нарын – Торугарт". Автомобильное движение заблокировано в обе стороны. Для расчистки дороги привлечена спецтехника", – сообщили в кыргызском ведомстве.

На дороге образовался затор из десятков машин. Автовладельцев попросили воздержаться от поездки через Боомское ущелье.

Позже стало известно, что дорожным рабочим удалось расчистить одну полосу на 136-м километре автодороги "Бишкек – Нарын – Торугарт" для проезда машин.

"Автотранспорт проезжает место схода селя по встречной полосе. Движение в сторону Бишкека и Балыкчи происходит с затруднением при регулировке и контроле сотрудников ГУОБДД. Расчистка селевого заноса объемом 600 кубометров продолжается", – проинформировали издание в министерстве.

Напомним, что 30 июля в районе Боомского ущелья в Кыргызстане также сошли сели, из-за которых проезд оказался перекрыт. На трассе наблюдалось скопление транспорта, и было временно остановлено движение поезда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1982011-doroga-na-issyk-kul-vnov-okazalas-zablokirovana-iz-za-selya-video/