Десятки машин застряли на дороге, ведущей на Иссык-Куль. Ее размыло селем (видео)

Машина в грязевом потоке на трассе в Боомском ущелье. Кадр из видео: https://t.me/seychas_kg

В районе Боомского ущелья в Чуйской области Кыргызстана сошли сели, из-за которых проезд оказался перекрыт. На трассе наблюдается скопление транспорта, а также было временно остановлено движение поезда.

Как сообщили в Министерстве транспорта и дорог Кыргызстана, сели сошли сегодня примерно в 11:00, передает издание 24.kg. Это произошло в Кеминском районе Чуйской области на участке дороги "Бишкек – Нарын – Торугарт" (Боомское ущелье).

Отмечается, что сейчас дорога закрыта в обе стороны, ведутся работы по очистке.

Люди, застрявшие на дороге, стали выкладывать фотографии и видео, на которых можно заметить скопление десятка машин. На некоторых участках дорога оказалась полностью затоплена.

Позже стало звестно, что из-за прошедших селей в Боомском ущелье проезд поезда по маршруту "Бишкек – Балыкчы" также был временно закрыт.

Сейчас специалисты очищают железнодорожные пути от последствий стихийного бедствия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1980986-desyatki-mashin-zastryali-na-doroge-veduschey-na-issyk-kul-ee-razmylo-selem-video/