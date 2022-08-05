Рабочих эвакуировали из-за пожара на Уральском механическом заводе (фото)

Фото с места происшествия: mgorod.kz

В Уральске произошел пожар на заводе – горели крыша здания и фонарь. Из-за возгорания были эвакуированы рабочие. В ДЧС ЗКО назвали возможную причину пожара.

В Департаменте по ЧС Западно-Казахстанской области сообщили, что вызов о возгорании на Уральском механическом заводе поступил в 11:55, передает портал "Мой город".

"По прибытии установлено горение кровли цеха №2 и светового фонаря. Площадь пожара составила 240 квадратных метров, общая площадь завода – шесть тысяч квадратных метров", – рассказал представитель ведомства.

Сообщается, что из здания были эвакуированы рабочие. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

По данным ДЧС, возгорание предположительно могло произойти из-за ремонтных работ, которые велись на крыше здания.

Фото с места происшествия: mgorod.kz

Фото с места происшествия: mgorod.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1981965-rabochih-evakuirovali-iz-za-pozhara-na-uralskom-mehanicheskom-zavode-foto/