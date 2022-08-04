Пожар вспыхнул после взрыва на складе с боеприпасами в Германии (видео)

Фото с места событий: Ina Fassbender/Getty Images

В районе Груневальд на западе Берлина сегодня, 4 августа, произошел взрыв на складе, на котором хранятся пиротехника и боеприпасы, после чего начался пожар.

Из-за дальнейших взрывов и разлетающихся обломков пожарные, как пишет Deutsche Welle, пока не приступили к тушению пламени. По словам представителя полиции, причина взрыва выясняется.

Огнем, по информации корреспондентов, охвачена площадь в полтора гектара.

На месте работает более 100 сотрудников пожарной службы и полиции, также к объекту прибыли полицейские водометы. Запрошена помощь других служб, в том числе подразделений вооруженных сил Германии.

Ближайшие жилые дома находятся не менее чем в двух километрах от места происшествия. По оценке специалистов, им ничего не угрожает.

Из-за случившегося движение региональных поездов в западном направлении приостановлено, также приостановлено движение по автобану 115.

Власти призвали жителей столицы по возможности избегать появления в районе пожара, а жителям близлежащих районов рекомендовали не открывать окна и не пользоваться кондиционерами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1981783-pozhar-vspyhnul-posle-vzryva-na-sklade-s-boepripasami-v-germanii-video/