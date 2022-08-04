Крупный пожар на складе Ozon произошел в России

Вид на пожар на складе Ozon. Кадр из видео: t.me/mchs_official

В России в Истринском районе Московской области в среду, 3 августа, произошел крупный пожар на складе маркетплейса Ozon. В МЧС сообщили, что пожар был локализован на площади 55 тыс. кв.м. Есть пострадавшие.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС, открытое горение было ликвидировано на складе Ozon утром 4 августа.

"В 5.45 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", – сообщили в пресс-службе.

В среду вечером пресс-служба регионального главка МЧС заявила, что пожар был локализован на площади 55 тыс. кв.м. Спасателям удалось предотвратить переход огня на другие здания площадью 400 тыс. кв.м.

Издание со ссылкой на представителя экстренных служб пишет, что из-за пожара произошло обрушение кровли и стен склада на площади 22 тыс. кв.м.

Отмечается, что причиной пожара стали поджог и неисправность электрооборудования.

В Telegram-канале МЧС России сообщалось, что в тушении пожара на складе задействованы более 150 человек, вертолет Ми-8 МЧС России и около 40 единиц техники.

Вспыхнувший склад Ozon застрахован на 17 млрд рублей, передает Life.ru. Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс сообщил, что, по предварительным данным, ущерб от пожара составит минимум 10 млрд рублей.

Издание также со ссылкой на МЧС России сообщает, что в инциденте пострадали 11 человек, двое госпитализированы, также ведутся поиски двух человек.

Ранее в России при пожаре в хостеле погибли восемь человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1981717-krupnyy-pozhar-na-sklade-ozon-proizoshel-v-rossii-video/