В столицу Ирака ввели войска из-за разгоревшихся протестов

Протестующие иракцы в здании парламента в Багдаде. Фото: Murtadha Al-Sudani/Anadolu Agency via Getty Images

Из-за продолжающихся протестов в столицу Ирака Багдад ввели войска. Демонстранты выступают против одного из кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РБК со ссылкой на Al-Hadath.

Канцелярия действующего премьер-министра Мустафы аль-Каземи сообщила, что против демонстрантов не будут применяться боевые и резиновые пули или дымовые шашки.

"Обязанность сил безопасности состоит в том, чтобы защищать демонстрантов, охранять общественную и частную собственность, предотвращать любые нарушения и выявлять злоумышленников, пытающихся дестабилизировать ситуацию", - гласит сообщение министерства обороны Ирака.

Многие высокопоставленные лица покинули страну, пишут местные СМИ.

Протесты в Ираке против выдвижения Мухаммеда Судани начались еще в конце июля. Судани считается союзником иранского правительства.

В первый день протестов тысячи демонстрантов ворвались в здание парламента в Багдаде, выкрикивали антииранские лозунги и выражали поддержку оппоненту Судани Муктаде ас-Садру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1981162-v-stolitsu-iraka-vveli-voyska-iz-za-razgorevshihsya-protestov/