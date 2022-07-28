Тысячи протестующих штурмовали здание парламента Ирака в Багдаде

Протестующие в Ираке штурмовали здание парламента в Багдаде. Кадр из видео: YouTube/NBC News

Тысячи демонстрантов ворвались в здание парламента Ирака, выкрикивая антииранские лозунги и протестуя против кандидата в премьер-министры страны, передает The Wall Street Journal.

Протестующие в Багдаде, столице Ирака, высказались против коррупции, а также против победы на выборах премьер-министра кандидата Мохаммеда Судани, который считается союзником правительства Ирана. Они также выкрикивали антииранские лозунги.

Кроме того, демонстранты открыто выражали поддержку другому кандидату Муктаде ас-Садру, который является оппонентом Судани.

Протестующие ворвались в здание парламента. При этом сотрудники безопасности не прилагали усилий, чтобы остановить их.

В прошлом году партия ас-Садра одержала победу на выборах, но его сторонники так и не смогли сформировать правительство. Ас-Садр пообещал бороться с коррупцией и снизить влияние Ирана в Ираке.

Тогда координационный совет, деятельность которого направлена на преодоление политического кризиса в Ираке, выдвинул на должность премьера Судани.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980605-tysyachi-protestuyuschih-shturmovali-zdanie-parlamenta-iraka-v-bagdade/