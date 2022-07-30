Град размером со спичечный коробок выпал на Иссык-Куле

Град на Иссык-Куле. Кадр из видео: t.me/koroche_kg

Очевидцы выкладывают в Сеть видео и фотографии града, размером со спичечный коробок, который выпал как на северном, так и на южном берегах Иссык-Куля.

В социальных сетях стали появляться видеоролики от очевидцев, которых застал врасплох очень крупный град. Можно заметить, что на ладонь взрослого человека помещается не больше пяти-шести таких кусочков льда.

Видео выкладывают как с северного, так и с южного берега Иссык-Куля.

По данным издания Sputnik Кыргызстан, на южном берегу градины размером со спичечный коробок продырявили крышу навеса из ондулина. Этот легкий кровельный материал представляет собой волнистые листы из целлюлозы, пропитанные битумом.

Также сегодня на дороге, ведущей на Иссык-Куль, застряли десятки машин: в ущелье, по которому пролегает трасса, сошел сель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1980997-ogromnyy-grad-vypal-na-issyk-kule-video/