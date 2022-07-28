Происшествие на АЗС в Усть-Каменогорске: погиб мужчина, пострадал ребенок
Опубликовано:
В Усть-Каменогорске в результате происшествия на территории АЗС погиб мужчина и пострадал ребенок. Об этом сообщает ДЧС Восточно-Казахстанской области на своей официальной странице в Instagram.
По информации ведомства, 28 июля около 08.52 часов в Усть-Каменогорске по улице Промышленная на территории АЗС при чистке бочки из-под ГСМ произошел хлопок воздушной смеси без дальнейшего горения.
В результате 12-летний ребенок получил термические ожоги туловища. Он в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.
Также спасатели извлекли из емкости тело погибшего мужчины 1980 года рождения.
"По предварительным данным, он проводил очистку резервуара, ему на поверхности помогал родственник 2010 года рождения. Причины несчастного случая устанавливаются", - отметили в ДЧС ВКО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1980639-proisshestvie-na-azs-v-ust-kamenogorske-pogib-muzhchina-postradal-rebenok/