Вылетевший в Казахстан самолет экстренно вернулся в Шереметьево из-за неисправности

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Борт, выполнявший рейс Москва - Нур-Султан, из-за неисправности в экстренном порядке вернулся в Шереметьево. Инцидент произошел накануне днем.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, пассажирский самолет Superjet-100 штатно приземлился в аэропорту Шереметьево. Судно из-за неисправности экстренно возвратилось в Москву.

По данным издания ТАСС, самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности топливной системы. Он развернулся над Нижегородской областью.

Напомним, что похожий случай произошел 9 июля в Казахстане. При выполнении рейса по направлению Шымкент - Нур-Султан по техническим причинам во время набора высоты произошло отключение левого двигателя. Поэтому самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1980370-vyletevshiy-v-kazahstan-samolet-ekstrenno-vernulsya-v-sheremetevo-iz-za-neispravnosti/