Пожар на газонаполнительной станции в Нур-Султане: стало известно состояние пострадавших

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Стало известно о состоянии пострадавших в результате крупного пожара на территории газонаполнительной станции в Нур-Султане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского управления общественного здравоохранения (УОЗ).

Как указали в ведомстве, сразу после происшествия всех четверых пострадавших доставили в многопрофильную городскую больницу №1.

На данный момент известно, что один из пациентов, 1995 года рождения, получил термический ожог средней степени тяжести.

У двоих граждан 1992 года рождения и еще одного пациента 1969 года рождения состояние оценивается как тяжелое. У них диагностировали ожоговый шок 3 степени.

В столичном УОЗ заверили, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

О крупном пожаре, вспыхнувшем на газонаполнительной станции в столице, мы рассказывали сегодня утром.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1980202-pozhar-na-gazonapolnitelnoy-stantsii-v-nur-sultane-stalo-izvestno-sostoyanie-postradavshih/