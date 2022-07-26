Четыре человека пострадали при крупном пожаре в Нур-Султане (фото)

Пожарный. Фото: пресс-служба МЧС РК

Накануне вечером, 25 июля, на территории газонаполнительной станции в Нур-Султане произошло возгорание, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Сообщение о пожаре в столичном ДЧС получили в 22:05. На место – переулок Кобда, дом 6 – тут же направили пожарных.

По прибытии огнеборцы установили, что горели одноэтажные здания и кровля двухэтажного ангара. Кроме того, в помещении газонаполнительной станции происходило факельное горение газа.

Оперативно был создан создан штаб пожаротушения, организованы боевые участки.

По предварительной информации от станции скорой помощи, в результате пожара пострадали уже как минимум четыре человека.

В результате мер, предпринятых огнеборцами, пожар удалось локализовать в 00:05. Ликвидирован пожар или нет, пока не известно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1980144-chetyre-cheloveka-postradali-pri-krupnom-pozhare-v-nur-sultane-foto/