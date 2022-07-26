Жители японского города столкнулись с участившимися нападениями макак

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Жители японского города Ямагути столкнулись с резко участившимися нападениями японских макак. За последние недели от агрессии животных пострадали 42 человека, передает Би-би-си.

Если раньше японские макаки нападали только на женщин или детей, то сейчас начали проявлять агрессию по отношению к пожилым и взрослым мужчинам. Кроме того, нападения этих животных в последнее время заметно участились, чего раньше не наблюдалось.

"Редко можно увидеть такое количество нападений за короткий промежуток времени", - сказал один из городских чиновников.

Вначале полиция Ямагути ловила "нарушителей порядка" с помощью специальных ловушек. Но эта затея не увенчалась успехом. Тогда полицейские решили применять транквилизаторы.

В основном макаки при нападении на жертв кусают их за шею, руки, ноги или живот. Также участились случаи, когда животные сами проникали в квартиру через открытые окна или двери.

Одной из жертв стала маленькая девочка. Ребенок находился в детском саду, когда макака пробралась в помещение и напала на нее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1980174-zhiteli-yaponskogo-goroda-stolknulis-s-uchastivshimisya-napadeniyami-makak/