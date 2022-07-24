Автомобили оказались под водой из-за осадков в Мангистауской области (видео)

Фото: instagram.com/tupkaragan_akimat/

В одном из районов Мангистауской области сегодня, 24 июля, после сильного ливня несколько автомобилей оказались под водой, сообщается на официальной странице Тупкараганского районного акимата в Instagram.

ЧП произошло сегодня в Тупкараганском районе, возле "Голубой бухты". Как сообщили в районном акимате, из-за выпавших ночью 24 июля обильных осадков несколько автомобилей, в которых находились люди, застряли в грязевом потоке.

"В 08:34 из специализированной пожарной части №2 города Актау на эвакуацию выехала одна единица спецтехники. Также к работам подключили спецтехнику от аппарата акима сельского округа Сайын Шапагатов", - говорится в сообщении Тупкараганского районного акимата.

В итоге спасателям из указанного места удалось эвакуировать 10 человек. В настоящее время продолжаются работы по эвакуации из воды автомобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1979949-avtomobili-okazalis-pod-vodoy-iz-za-osadkov-v-mangistauskoy-oblasti-video/