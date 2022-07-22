Не менее 18 человек погибли в полицейской операции в Бразилии
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В одной из фавел (трущобах) Рио-де-Жанейро во время полицейской операции были убиты 18 человек. Правоохранители проводили рейд против преступной группировки, передает BBC.
В операции участвовали 400 военных полицейских, 10 бронированных машин и четыре вертолета.
Издание со ссылкой на официальные лица пишет, что 16 из 18 погибших были предполагаемыми преступниками, двумя другими жертвами стали полицейский и случайный прохожий.
Полицейские отметили, что они планировали провести задержание, но преступники оказали сопротивление, в результате чего операция продлилась весь день, и тысячи людей оказались запертыми в своих домах.
Как сообщили местные СМИ, некоторые участники преступной группировки были одеты в одежду, похожую на форму военной полиции, из-за чего их было труднее обнаружить.
В октябре прошлого года в столице Ливана при перестрелке погибли шести человек, еще 60 были ранены.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1979737-ne-menee-18-chelovek-pogibli-v-politseyskoy-operatsii-v-brazilii/