Подробности взрыва на АГЗС в Актюбинской области рассказали в МЧС

Цистерна на АГЗС в Актюбинской области. Фото: Комитет промышленной безопасности МЧС РК

Представители Комитета промышленной безопасности МЧС РК сообщили, что на территории АЗС в Актюбинской области во время происшествия находилось два работника. Тем не менее, никто не пострадал, сообщается на официальном сайте ведомства.

Вчера, 17 июля, в 19:02 часов по местному времени (20:02 по времени Нур-Султана) в районный отдел по ЧС поступил сигнал о пожаре на автогазозаправочной станции.

Отмечается, что пожар был ликвидирован силами Службой пожаротушения Алгинского района ДЧС Актюбинской области. Жертв и пострадавших нет.

По предварительной информации, станция не работала с 12 часов. На территории объекта находились 2 работника. Кроме того, по словам очевидцев, загоревшийся сосуд был пустым.

"Для выяснения причины пожара ОЧС Алгинского района назначена пожарно-техническая экспертиза. Департаментом Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Актюбинской области создается комиссия для расследования данного происшествия, на место происшествия направлен государственный инспектор промышленной безопасности", – подчеркнули в пресс-службе КПБ.

Представители ведомства отметили, что подробная информация о происшествии будет представлена после проведения расследования и выяснения всех обстоятельств.

Также ранее сообщалось, что в результате произошедшего огнем уничтожило машину марки Toyota Camry, погрузочную автотехнику. Разрушено административное здание заправки площадью 22 квадратных метра.

Последствия пожара на АГЗС. Фото: Комитет промышленной безопасности МЧС РК

Последствия пожара на АГЗС. Фото: Комитет промышленной безопасности МЧС РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1979043-podrobnosti-vzryva-na-agzs-v-aktyubinskoy-oblasti-rasskazali-v-mchs/