Взрыв уничтожил АЗС в Актюбинской области (фото, видео)

Фото с места событий: ДЧС Актюбинской области

Взрыв на одной из АЗС в городе Алга в Актюбинской области прогремел накануне вечером. В результате инцидента были уничтожены административное здание и транспортные средства, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

Сообщение о взрыве цистерны на заправке по улице Абая поступило на пульт дежурного в минувшее воскресенье в 18:50. На место вызова оперативно выехали сотрудники ведомства в составе 26 человек и 7 единиц техники.

Как оказалось, взорвалась цистерна объемом 46 кубометров.

В результате произошедшего огнем уничтожило машину марки Toyota Camry, погрузочную автотехнику. Кроме того, разрушено административное здание заправки площадью 22 квадратных метра с последующим горением.

Силами ДЧС была спасена оставшаяся погрузочная техника (2 шт.), а также 2 емкости объемом 54 и 10 кубометров.

Пожар локализовали в 19:44, а полностью ликвидировали в 20:02. Жертв и пострадавших нет, отметили в ДЧС.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978887-vzryv-unichtozhil-azs-v-aktyubinskoy-oblasti-foto-video/