Полицейский спас бабушку из горящего здания в Туркестанской области

Полицейский, спасший пожилую женщину. Кадр из видео: polisia.kz

Капитан полиции во время загородной поездки с семьей спас пожилую женщину, которая осталась одна в горящем помещении. Пожар произошел в Казыгуртском районе Туркестанской области, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что капитан полиции Аян Хайруллаев вместе с семьей возвращался из Шымкента в Жетысай.

Когда он остановился возле придорожного магазина в Казыгуртском районе, к полицейскому подбежала молодая девушка и попросила о помощи. Она сообщила, что в здании склада произошел пожар, и в нем осталась бабушка.

Услышав это, страж порядка поспешил на помощь.

"Когда он приблизился, к нему подошел еще один мужчина и сказал, что не может войти внутрь, что нужно спасти человека. Затем вдвоем они приступили к тушению склада, охваченного пламенем. Заметив, что вокруг нет воды, они стали копать землю, и попытались ею потушить пожар", – сообщили представители МВД.

Так, закидывая пожар выкопанной землей, полицейскому удалось вытащить из огня пожилую женщину, которая осталась внутри помещения.

"Времени на раздумья не было, я тут же направился в сторону пожара и вытащил бабушку на улицу. Во избежание несчастных случаев мне пригодились правила пожарной безопасности, которые я изучал во время службы.

Для нас нет большего счастья, чем благополучие и спокойствие жителей!" – подчеркнул Хайруллаев.

Отмечается, что еще до приезда пожарных огонь удалось полностью потушить.

Данный факт зарегистрировали в Казыгуртском РОП по статье 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Сейчас проводится досудебное расследование.

Капитан полиции Аян Хайруллаев является начальником отделения миграционной службы Жетысайского районного отдела полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1979017-politseyskiy-spas-babushku-iz-goryaschego-zdaniya-v-turkestanskoy-oblasti/