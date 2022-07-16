Крупный пожар тушили более 60 человек в Нур-Султане (фото)

Место происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС Нур-Султана

Пожарные ликвидировали крупный пожар на правобережье Нур-Султана. Всего в борьбе с огнем участвовало более 60 человек сотрудников ДЧС, сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе департамента.

16 июля в 16:46 подразделения ДЧС столицы выехали на поступившее сообщение о том, что горит частный дом по адресу: переулок Мирный, 17.

По прибытии на место выяснилось, что горит хозяйственная постройка, баня и кровля частного дома, с дальнейшим переходом огня на соседнее временное строение, хозпостройку, а также на кровлю трехэтажного частного дома, расположенного на переулке Фестивальный.

Распространение огня удалось остановить в 17:44, а полностью побороть пламя – в 18:02. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

"Всего в тушении пожара по повышенному номеру вызова был задействован 61 человек личного состава и 16 единиц техники ДЧС города Нур-Султана и экстренные службы города", – сообщили в столичном ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978826-krupnyy-pozhar-tushili-bolee-60-chelovek-v-nur-sultane-foto/