Ожоги 40% тела: мужчина пострадал при хлопке газа в Акмолинской области (видео)

Кадр из видео с места событий: ДЧС Акмолинской области

Мужчина серьезно пострадал в результате взрыва на заводе в Буландынском районе Акмолинской области, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС региона.

Хлопок газовоздушной смеси произошел на территории ТОО "Макинский завод теплоизоляции" сегодня в 11:50, после чего вспыхнул пожар.

На место вызова выехали силы и средства ДЧС Акмолинской области в количестве 2 единиц техники и 8 человек личного состава. Справиться с возгоранием им удалось в 12:15. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В результате происшествия мужчина 1974 года рождения госпитализирован в районную центральную больницу с термическими ожогами 40 процентов тела. Сейчас он, по словам врачей, в состоянии средней степени тяжести.

Предполагается, что причиной произошедшему послужило нарушение правил заправки резервуаров сжиженного углеводородного газа.

Начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев отметил, что на данный момент органами полиции ведется досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978520-ozhogi-40-tela-muzhchina-postradal-pri-hlopke-gaza-v-akmolinskoy-oblasti-video/