Франция пострадала от лесных пожаров из-за рекордной жары в Европе

Лесные пожары вспыхнули во Франции. Кадр из видео: YouTube/Euronews

Из-за рекордного повышения температуры по всей Европы несколько регионов Франции несколько дней страдают от бушующих лесных пожаров, передает "Украинская Правда" со ссылкой на BFMTV.

Отмечается, что ни один из французских регионов, где вспыхнули пожары, не удается взять под контроль.

В минувший вторник в нескольких коммунах во Франции зафиксировали новые пожары. Сильный ветер препятствует усилиям пожарных.

Так, к примеру, из-за пожара в юго-западной коммуне Ля-Тест-де-Бюш выгорело 70 гектаров. К тушению было привлечено свыше 70 пожарных и 60 мобилизованных автомобильных средств, включая авиацию.

Также пожары бушуют в коммуне Жиронда. В особенности опасная ситуация наблюдается в городе Ландира. Там выгорело 600 гектаров леса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978205-frantsiya-postradala-ot-lesnyh-pozharov-iz-za-rekordnoy-zhary-v-evrope/