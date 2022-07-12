Пожар в гараже с лакокрасочной продукцией произошел в Алматы (фото, видео)

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Накануне, 11 июля, в Ауэзовском районе Алматы произошел пожар в гараже с лакокрасочной продукцией, сообщается в официальном Instagram ДЧС города.

Пожар произошел накануне, в 15:26, в микрорайоне Аксай 1А.

Огнеборцы прибыли на место событий через 4 минуты. Сотрудниками противопожарной службы было установлено горение открытым пламенем банок с красками в гараже подземного типа на площади 25 квадратных метров.

"Из-за сильного задымления и высокой температуры личный состав работал в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе. В ходе разведки для обнаружения скрытых очагов пожара применялся тепловизор", – говорится в сообщении ведомства.

Пожар был локализован в 16:19, ликвидирован – в 16:40. Подчеркивается, что распространения огня на соседние гаражи допущено не было.

На месте работали 24 сотрудника и 4 единицы техники ДЧС города. Кроме того, на месте пожара также работали дознаватели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1977972-pozhar-v-garazhe-s-lakokrasochnoy-produktsiey-proizoshel-v-almaty-foto-video/