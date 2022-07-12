Почти сто человек тушили пожар в жилом комплексе в Атырау (фото)

Фото с места событий: ДЧС Атырауской области

Сильный пожар охватил жилой комплекс "Гаухартас" в Атырау днем в минувший понедельник. На месте происшествия работали почти 100 человек, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

Пожарные подразделения, которые первыми прибыли на место событий, установили, что кровля и второй этаж двухэтажного дома были полностью охвачены открытым огнем. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось к 16:51. Всего в тушении пожара были задействованы 97 человек и 25 единиц техники.

Отмечается, что 21 человек, в том числе 13 детей, самостоятельно смогли покинуть горящий дом.

В ДЧС региона также отметили, что в тот же день утром поступило сообщение, что в квартире №2 того же дома из-за короткого замыкания загорелись мебель и бытовые предметы.

В результате пожара пострадавших нет. Его причина выясняется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1977959-pochti-sto-chelovek-tushili-pozhar-v-zhilom-komplekse-v-atyrau-foto/